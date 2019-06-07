В Запорожье предотвратили масштабный теракт: что известно

В Запорожье 7 июня планировался масштабный теракт в людном месте. Злоумышленники собирались заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.
Сдетонировать бомба должна была после телефонного звонка, сообщили на странице СБУ в Facebook. Спецслужбы узнали о подготовке теракта заранее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Выбор места был сознательный. После закладывания взрывчатку злоумышленник отправился в отель, где остановился, собираясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло, и вернулся на место, чтобы выяснить причину", – уточнили в СБУ.
Место ЧП
Скриншот
Мужчина, который собирался произвести взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка. По словам правоохранителей, бомба была достаточно мощной и могла поразить около 10 метров.
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