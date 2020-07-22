В Запорожье пристававший к девушкам мужчина избил бойца "Азова": военный в коме

Военнослужащий "Азова" в коме после избиения. Facebook / Олег Сергеевич Черевко

В Запорожье 21 июля ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который сделал замечание мужчине, пристававшему к девушкам.

Инцидент произошел у продовольственного супермаркета по улице Космической. Состояние пострадавшего стабильно тяжелое, он находится в коме, сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Сообщение из больницы о том, что к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы, поступило полицейским в 23:55.

Копы установили, что пострадавший – военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.

В ходе конфликта мужчина нанес военному несколько ударов по голове, после чего он потерял сознание.

Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов полиция установила личность подозреваемого. Им оказался житель Запорожья 1991 года рождения.

Злоумышленник задержан, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подозреваемый. zp.npu.gov.ua

Побратим бойца "Азова" Евгений Долгий написал в Facebook, что Черевко прооперировали, мужчине требовалось срочное переливание крови.

"У него открытый перелом основания черепа со смещением, осколки в головном мозге и водянка в мозге.

Вышел за хлебом, стоял курил возле магазина, сделал замечание ребятам, которые оскорбляли девушку. Подошел мужчина и ударил его прямо в голову, от чего брат упал и ударился об асфальт головой", – рассказал Долгий.

Facebook / Олег Сергеевич Черевко

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Скриншот

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