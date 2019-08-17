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В Запорожье боксер жестоко избил пару накануне свадьбы: появилось видео

1.3т Читать материал на украинском

В Запорожье в ночь на 17 августа бывший боксер Евгений Скрипников избил парня и девушку за сделанное замечание.

Соответствующее видео на странице в Instagram опубликовал местный информационный паблик onenewszp (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел на улице Авалиани, 9 в Шевченковском районе. Сообщается, что экс-спортсмен находился на улице поздно ночью и распивал со своей девушкой спиртные напитки, громко ругаясь и крича.

Из-за этого молодая пара, у которой 18 августа должна была состояться свадьба, сделала замечание, попросив быть потише. В ответ на это мужчина накинулся на прохожих.

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В комментариях к видео очевидец ЧП сообщил, что полиция отпустила экс-боксера, к тому же дала ему деньги на такси.

"Я живу на этой улице, и видел сам эту ситуацию. Его забрала полиция, но так как у того, кто избивал, есть знакомые с полиции, которые отпустили его, так еще и дали 500 грн на такси.

У тех, кого избили, после этого всего пропало 200 грн и ключи от дома, скорее всего, тот, кто избивал, забрал", – написал свидетель ЧП.

Иллюстрация. Драка

Иллюстрация. Драка

Час Пик

"Ситуация вопиющая, но есть одно "но". Делая замечания пьяному быдлу, нужно быть готовым к драке, так как она на 90% случится. Не уверен в своих силах – просто вызови полицию, да и если уверен, тоже просто вызови полицию, иначе приедут они уже за тобой", – отметил один из комментаторов.

В Запорожье боксер жестоко избил пару накануне свадьбы: появилось видео

Подпись к ролику

В Запорожье боксер жестоко избил пару накануне свадьбы: появилось видео

Скрин комментариев к видео

В Запорожье боксер жестоко избил пару накануне свадьбы: появилось видео

Скрин комментариев к видео

В Запорожье боксер жестоко избил пару накануне свадьбы: появилось видео

Скрин комментариев к видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева неизвестный попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, полиция разыскивает злоумышленника.

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Тема
Криминал
Место
Украина Запорожье
Теги
Драка нападение на женщину видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Глупые люди если делать замечание пьяному то нужно хотя бы иметь дубинку телескоп))))))))ну а так я тазером пользуюсь приобрел по случаю)))))прикольная штука)))))
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