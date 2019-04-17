В ВСУ показали ликвидацию пулеметчика-террориста на Донбассе

Военнослужащий ВСУ ликвидировал на Донецком направлении террориста незаконного вооруженного формирования.

Видео на своем YouTube-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и подписал "Воин ОС ужалил российского пулеметчика".

"Адекватно ответив на провокации, снайпер ОС ужалил пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в 200-ю бригаду", — отметил офицер.

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Штефан добавил, что, игнорируя Минские договоренности, российско-оккупационные войска каждый день провоцируют подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины отбили нападение диверсионно-разведывательной группы врага на Мариупольском направлении, где идет война за независимость Украины.

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