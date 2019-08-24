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В Виннице мужчина устроил взрыв на детской площадке: есть пострадавшие

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В Виннице 65-летний мужчина бросил петарду в толпу детей. В результате взрыва пострадала 9-летняя девочка, ее госпитализировали.

Инцидент произошел 23 августа около 20:00 во дворе одного из многоквартирных домов на проспекте Юности, информирует пресс-служба областной полиции.

Установлено, что местный житель, совершивший преступление, неоднократно конфликтовал с соседями из-за того, что парковал свой автомобиль на территории детской площадки.

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"Недовольный в очередной раз замечаниями жителей, он с балкона собственной квартиры бросил на площадку, где в то время именно играли дети, петарду", – сказано в сообщении.

9-летняя девочка получила телесные повреждения, другие дети сильно испугались и получили психологическую травму.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Вышинского отделение полиции. Также было задействовано спецподразделение КОРД, так как злоумышленник закрылся в своей квартире и никого не впускал.

После принудительного открывания дверей квартиры злоумышленник был в процессуальном порядке задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 15 п. 1 п. 2 п. 5 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

За правонарушение винничанину предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Иллюстрация. Петарда

Иллюстрация. Петарда

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Винниччине 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок.

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Тема
Криминал
Место
Украина Винница
Теги
пострадал ребенок взрыв дети Национальная полиция Украины
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