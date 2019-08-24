В Виннице мужчина устроил взрыв на детской площадке: есть пострадавшие

В Виннице 65-летний мужчина бросил петарду в толпу детей. В результате взрыва пострадала 9-летняя девочка, ее госпитализировали.

Инцидент произошел 23 августа около 20:00 во дворе одного из многоквартирных домов на проспекте Юности, информирует пресс-служба областной полиции.

Установлено, что местный житель, совершивший преступление, неоднократно конфликтовал с соседями из-за того, что парковал свой автомобиль на территории детской площадки.

"Недовольный в очередной раз замечаниями жителей, он с балкона собственной квартиры бросил на площадку, где в то время именно играли дети, петарду", – сказано в сообщении.

9-летняя девочка получила телесные повреждения, другие дети сильно испугались и получили психологическую травму.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Вышинского отделение полиции. Также было задействовано спецподразделение КОРД, так как злоумышленник закрылся в своей квартире и никого не впускал.

После принудительного открывания дверей квартиры злоумышленник был в процессуальном порядке задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 15 п. 1 п. 2 п. 5 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

За правонарушение винничанину предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Иллюстрация. Петарда Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Винниччине 11 человек, трое из которых – дети, были госпитализированы с острым отравлением после употребления пищи в Крестовоздвиженском храме села Должок.

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