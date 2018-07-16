В Украине вскрылась масштабная схема торговли детьми

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины разоблачили масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве, в махинациях фигурировала клиника BioTexCom.

В Украине ее клиентками были более 1 тыс. женщин. В основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны.

"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности сфокусировался в том числе в Украине. Мы сейчас является одним из крупнейших операторов этого маловрегулированного в нашей стране бизнеса", - сообщил генпрокурор.

Как пояснил Луценко, по украинскому законодательству, ДНК ребенка, которого выносила суррогатная мать, должно совпадать с ДНК будущих родителей.

Юрий Луценко и Сергей Князев

Установлено, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom.

При этом, клиника провела десятки операций с суррогатного материнства без соблюдения условий закона Украины.

"16 июля прокурорами управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях представителю медцентра BioTexCom сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. О торговле людьми (Статья 149 Уголовного кодекса "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". - Ред.), а главному врачу BioTexCom также и за подделку документов. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - заявил Луценко.

По его словам, итальянские супруги, использовав поддельные документы медцентра, а также украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрировали себя родителями новорожденного ребенка и в октябре 2011 года вывезли его в Италию.

За совершение этих действий медцентр получил 32 тыс. евро, суррогатная мать - 6 тыс. евро. Факт получения ложных сведений о происхождении ребенка обнаружили правоохранители Италии.

Младенца позже перевели в детский дом, а самих супругов привлекли к ответственности по итальянским законам.

Луценко подчеркнул, что на момент оплодотворения потенциальные родители не находились на территории Украины и не предоставили свой биоматериал для необходимых медицинских манипуляций.

По информации правоохранителей, украинских младенцев массово вывозили за границу не с целью усыновления, а для продажи или даже донорства органов.

В общем, следствие по делу о торговле детьми из Украины вели около 8 лет.

"Это не единичный случай. Речь идет о том, что BioTexCom провел не менее 1000 операций суррогатного материнства. И, к сожалению, мы видим, что во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериала по крайней мере от одного родителей, которые усыновляют. В связи с этим следствие будет настаивать на аресте всех, кто обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Также мы призываем всех пострадавших от деятельности этой фирмы женщин обращаться в правоохранительные органы и, в случае необходимости, подавать заявлений о статусе потерпевших", - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, клиника избрала тактику защиты, заявив о давлении со стороны правоохранителей на законный бизнес.

"В результате к нам поступило 43 обращения от народных депутатов… о том, что мы осуществляем давление на законный бизнес, также 30 народных депутатов сделали публичные заявления по этому поводу, двое из них даже содействуют защите "БиоТехКом", - отметил Луценко.

По его словам, после публичных обвинений в таких делах, депутаты должны более тщательно изучать ситуацию.

"Торговля украинскими детьми точно не попадает под необходимость защиты народных избранников", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Украине становится все более востребованной услуга суррогатного материнства, и страна превращается в один из главных мировых центров данного бизнеса.