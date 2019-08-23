В Украине посчитали воинов, убитых на Донбассе при Зеленском: инфографика

С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

Об этом свидетельствуют данные "Новинарні" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте новость до конца).

Были обнародованы имена и количество погибших и умерших от боевых ранений, а также показано, как число боевых потерь соотносится с объявленными "перемириями" и политическими событиями.

На Донбассе погиб 71 воин ВСУ Антикор

Появились также подробные данные по месяцам. Так, в 2019 году погибли и умерли от ран: январь – 3 бойца, февраль – 8, март – 8, апрель – 15, май – 9, июнь – 8, июль – 14. В августе потери составили уже 6 военных.

На Донбассе в 2019 году убили 71 воина ВСУ Новинарня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, по июль в зоне проведения на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

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