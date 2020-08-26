В тайном плане России для Трампа Януковича хотели сделать "премьером" автономного Донбасса

Россия через скандального главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, пыталась протолкнуть план скрытой федерализации Украины. Он предусматривал создание автономии на Донбассе во главе с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в частично рассекреченном отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США, пишет "Европейская правда". Отмечается, что ради воплощения этой политической ловушки российские оккупанты даже были согласны оставить восток Украины и разоружить главарей террористических группировок.

Роль Манафорта и "российский след"

Сам Манафорт отрицал, что вел какие-либо переговоры по "мирному плану", однако следователям удалось доказать, что это неправда. Ведь в 2018 году политтехнолог обратился к нескольким своим коллегам, в том числе к социологу Тони Фабрицио, за помощью. Он, в частности, передал Фабрицио общее описание этого плана.

В отчете комитета по вопросам разведки Сената Конгресса США текст документа приведен на английском языке. Впрочем, в нем в нем есть показательные моменты, которые свидетельствуют именно о российском авторстве. Это и русская транскрипция названий и имен (Yanukovich, Donbass и т. д.), и несвойственное употребление артиклей в некоторых местах.

Россия надеялась, что сможет создать привлекательную для международного сообщества "обертку" федерализации Украины, которая даст Донбассу решающий голос в определении политики всего государства.

Россия при этом как бы вообще отсутствует в этом конфликте. Даже авторство плана должен был взять на себя лично Дональд Трамп, а Россия якобы "ждала его инициативы", чтобы согласиться с идеями, которые сама же и продвигала.

Ключевые пункты плана

1) Создание "Автономной республики Донбасса" ("АРД"), автономного региона Украины. "АРД" должен был быть создан в пределах Донецкой и Луганской областей, которые существовали до апреля 2014 года. Решение о создании "АРД" Россия хотела увидеть одобренным в "нормандском формате".

2) Принятие Верховной Радой специального закона, который бы определял правовой статус и временные рамки постепенной реинтеграции "АРД" в Украину. Это якобы должно было разблокировать мирный процесс и создать условия для реализации совместного плана прекращения огня.

3) Избрание "премьер-министра" Донбасса на переходный период на основе временной "Конституции АРД". Страна-агрессор настаивала, чтобы "премьер-министр АРД" избирался "парламентом (народным собранием) АРД" и руководил процессом переговоров по урегулированию конфликта между "АРД" и Украиной. Оптимальным кандидатом на эту должность был назван Виктор Янукович.

"Ключевым двигателем процесса может стать инициатива президента США Дональда Трампа, который предложит создать "АРД" и привлечь господина Януковича к мирному урегулированию. Затем эту инициативу могут поднять представители США во время контактов с российскими коллегами... Поддержка этой инициативы со стороны США станет справедливым и демократическим решением по отношению к господину Януковичу, который сделал все возможное для мирного урегулирования в 2014 году и подписал план мирного урегулирования с оппозицией 21 февраля 2014 года", – утверждалось в скандальном документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы угрожал убийством беглому экс-президенту Виктору Януковичу, если он подпишет Ассоциацию с Европейским союзом в 2013 году.

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