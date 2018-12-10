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В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы

3.3тЧитать материал на украинском

В Словении два микроавтобуса с украинской регистрацией попали в дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы, сообщил местный сайт Lendavainfo.

"ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба", — говорится в сообщении.

В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
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В Польше в масштабном ДТП ранены 8 украинцев
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы

По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Силезском воеводстве (Польша) водитель сбил на переходе трех украинок, две из них погибли на месте, еще одна была госпитализирована.

Место
Словения
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