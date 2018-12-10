В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы

В Словении два микроавтобуса с украинской регистрацией попали в дорожно-транспортное происшествие.
В результате аварии погибла 63-летняя украинка, еще трое получили тяжелые травмы, сообщил местный сайт Lendavainfo.
"ДТП произошло на автомагистрали Помурье, между деревнями в долине Чентиба", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, микроавтобус Mercedes Benz Sprinter сломался посреди трассы, в него врезался другой микроавтобус той же марки, один из бусов выбросило в кювет.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября в Силезском воеводстве (Польша) водитель сбил на переходе трех украинок, две из них погибли на месте, еще одна была госпитализирована.