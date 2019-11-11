Стало известно о смерти российского террориста "ДНР"

В России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в родном Сургуте.

Об этом написал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По информации защитника Украины, оккупант умер в конце октября.

"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 31.10.19 Нестеренко "Барс" Дмитрий сходил на концерт Кобзона в Сургуте. Билет стоил 200 рублей. Сердце подвело. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал Штефан.

Террорист Дмитрий Нестеренко Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Страница оккупанта в соцсети Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Сообщение о смерти террориста Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Террорист Нестеренко с пропагандистами Кремля на Донбассе Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии убили российских оккупантов Петра Корягу ("Домового") из Владивостока, а также Сергея Карпенко. Ранее они воевали на стороне террористов "ДНР" на Донбассе. Еще один военный преступник Алексей Шеробоков был убит в конце октября непосредственно на востоке Украины.

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