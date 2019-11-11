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11 ноября • обновлено в 12:59
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Стало известно о смерти российского террориста "ДНР"

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В России скончался террорист группировки "ДНР" Дмитрий Нестеренко ("Барс"). Он умер от сердечной недостаточности в родном Сургуте.

Об этом написал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По информации защитника Украины, оккупант умер в конце октября.

"200 бригада. Хроники "гражданской" войны. 31.10.19 Нестеренко "Барс" Дмитрий сходил на концерт Кобзона в Сургуте. Билет стоил 200 рублей. Сердце подвело. Все будет Украина, и победа за нами!" – написал Штефан.

Новости
ВСУ дали отпор террористам на Донбассе: у оккупантов потери
Террорист Дмитрий Нестеренко

Террорист Дмитрий Нестеренко

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Страница оккупанта в соцсети

Страница оккупанта в соцсети

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Сообщение о смерти террориста

Сообщение о смерти террориста

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Террорист Нестеренко с пропагандистами Кремля на Донбассе

Террорист Нестеренко с пропагандистами Кремля на Донбассе

Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии убили российских оккупантов Петра Корягу ("Домового") из Владивостока, а также Сергея Карпенко. Ранее они воевали на стороне террористов "ДНР" на Донбассе. Еще один военный преступник Алексей Шеробоков был убит в конце октября непосредственно на востоке Украины.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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