В России огрызнулись на заявление Украины по Крыму

Зампред комитета по обороне и безопасности Госдумы России Юрий Швыткин прокомментировал заявление ВМС Украины о "принесении в жертву" флота во время оккупации Крыма.

По словам депутата, украинский флот был небоеспособным тогда, передают РИА "Новости".

"Полное отсутствие боеготовности, крепкой воинской дисциплины. Что в 2014 году, что сейчас он небоеспособен. А если говорить про те ВМС Украины, которые добровольно вошли в состав Черноморского флота России, то они достаточно полно влились и служат на страже рубежей российского государства", — сказал Швыткин.

Он назвал заявление о "пожертвовании" провокацией и подчеркнул, что высказывание сделано для того, чтобы оправдать "украинскую верхушку", пришедшую к власти "незаконным путем".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде ответили на обвинения по кораблям ВМС в Крыму.