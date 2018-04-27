В России анонсировали масштабный обмен пленными

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу определит параметры крупного обмена пленными.

"Формула и дата обмена будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения. Речи об обмене в формате всех на всех нет. Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе – представить списки", – рассказал источник информагентству "Интерфакс".

Кроме того, сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что в ближайшее время возможен очередной крупный обмен пленными.

"Мы готовим возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. "Всех на всех" сложно – выверяются списки", – заявил он, передает РИА "Новости".

По словам Грызлова, в данном вопросе необходимо выдержать пропорцию.

"Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории "республик". По такой логике, на пятерых задержанных с украинской стороны должен произойти обмен на одного жителя Донбасса", – отметил Грызлов.

Как сообщал "Обозреватель", 27 декабря Украина и Россия провели крупный обмен пленными. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.