Главная Новости
6 мая • обновлено в 22:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Журналисты засекли на встрече в "закрытом" ресторане Тищенко сотрудника СБУ. Фото и видео

9.6т
Читать материал на украинском

На встречах в якобы закрытом на карантин киевском ресторане "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко присутствовал сотрудник Службы безопасности Евгений Сытник, заявили журналисты.

Сытник якобы посещал ресторан в карантин минимум дважды. Об этом сообщается в расследовании проекта Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Евгения Сытника заметили возле "Велюра"

Евгения Сытника заметили возле "Велюра"

bihus.info

По информации источников, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Отдел занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

Во время первого визита Сытника в "Велюр" в ресторане, как заявили расследователи, также находился беспартийный народный депутат Антон Яценко (член группы "За будущее" в ВР) и бизнесмен Павел Куфтырев, якобы близкий к окружению Игоря Коломойского.

Журналисты засекли на встрече в "Велюре" сотрудника СБУ

bihus.info

Антон Яценко

Антон Яценко

bihus.info

За несколько дней после встречи Сытник второй раз приехал в "Велюр", после чего уехал оттуда вместе с Куфтыревым в одном авто.

Журналисты засекли на встрече в "Велюре" сотрудника СБУ

bihus.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Теги
бизнесмен депутат Служба безопасности Украины видео фотографии Ресторан "Велюр"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
67
10
Смешно
5
Интересно
56
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги