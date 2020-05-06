Журналисты засекли на встрече в "закрытом" ресторане Тищенко сотрудника СБУ. Фото и видео

На встречах в якобы закрытом на карантин киевском ресторане "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко присутствовал сотрудник Службы безопасности Евгений Сытник, заявили журналисты.
Сытник якобы посещал ресторан в карантин минимум дважды. Об этом сообщается в расследовании проекта Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Евгения Сытника заметили возле "Велюра"
bihus.info
По информации источников, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Отдел занимается защитой топливно-энергетического комплекса.
Во время первого визита Сытника в "Велюр" в ресторане, как заявили расследователи, также находился беспартийный народный депутат Антон Яценко (член группы "За будущее" в ВР) и бизнесмен Павел Куфтырев, якобы близкий к окружению Игоря Коломойского.
bihus.info
Антон Яценко
bihus.info
За несколько дней после встречи Сытник второй раз приехал в "Велюр", после чего уехал оттуда вместе с Куфтыревым в одном авто.
bihus.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Вскоре он заявил, что "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил: ресторан уже закрыли, а по нарушению составлен административный протокол.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
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