В оккупированном Севастополе горел дельфинарий: фото и видео

В оккупированном Севастополе в результате пожара сгорела крыша дельфинария и сувенирные магазины.

Как передают местные ресурсы, около 7 утра спасателям поступил звонок о возгорании одного из магазинов, который находится во дворе дельфинария на Приморском бульваре.

Из-за возникшей угрозы пришлось эвакуировать двух дельфинов в безопасный водоем. Пожарники ликвидировали пожар в краткие сроки, его общая площадь составила 110 квадратных метров.

По словам очевидцев, пострадавших в результате пожара нет, однако сувениры в магазине полностью уничтожены. Инфраструктура дельфинария также серьезно пострадала.

Пожар в Севастополе

Пожар в Севастополе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Израиле вспыхнули крупные пожары из-за экстремальной жары, сгорели десятки домов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал