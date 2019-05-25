В оккупированном Севастополе горел дельфинарий: фото и видео

В оккупированном Севастополе в результате пожара сгорела крыша дельфинария и сувенирные магазины.
Как передают местные ресурсы, около 7 утра спасателям поступил звонок о возгорании одного из магазинов, который находится во дворе дельфинария на Приморском бульваре.
Из-за возникшей угрозы пришлось эвакуировать двух дельфинов в безопасный водоем. Пожарники ликвидировали пожар в краткие сроки, его общая площадь составила 110 квадратных метров.
По словам очевидцев, пострадавших в результате пожара нет, однако сувениры в магазине полностью уничтожены. Инфраструктура дельфинария также серьезно пострадала.
Пожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Израиле вспыхнули крупные пожары из-за экстремальной жары, сгорели десятки домов.
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