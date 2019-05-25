ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В оккупированном Севастополе горел дельфинарий: фото и видео

2.1тЧитать материал на украинском

В оккупированном Севастополе в результате пожара сгорела крыша дельфинария и сувенирные магазины.

Как передают местные ресурсы, около 7 утра спасателям поступил звонок о возгорании одного из магазинов, который находится во дворе дельфинария на Приморском бульваре.

Из-за возникшей угрозы пришлось эвакуировать двух дельфинов в безопасный водоем. Пожарники ликвидировали пожар в краткие сроки, его общая площадь составила 110 квадратных метров.

Новости
В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: есть погибший

По словам очевидцев, пострадавших в результате пожара нет, однако сувениры в магазине полностью уничтожены. Инфраструктура дельфинария также серьезно пострадала.

Пожар в Севастополе

Пожар в Севастополе

Пожар в Севастополе

Пожар в Севастополе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Израиле вспыхнули крупные пожары из-за экстремальной жары, сгорели десятки домов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаСевастополь
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
6
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы даже море подожгли, ублюдки!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
2 из 3 ответов | показать все
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Махал Махалыч, и твой "глобус Руины" сожгем)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Махал Махалыч, которое ты копал бандера?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения