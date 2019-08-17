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В Одессе в отеле заживо сгорели восемь человек: все подробности

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В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГоСЧС), погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 01:34. Оно произошло на втором этаже, огонь охватил 1000 м. кв.

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В Одессе в отеле заживо сгорели восемь человек: все подробности

К тушению пожара были привлечены 50 чрезвычайников и 13 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 04:32 утра.

Глава ГоСЧС Николай Чечеткин сообщил, что в 10:00 состоится брифинг относительно трагедии в Одессе. "Сегодня же в 10:00 в ДСНС состоится брифинг по трагедии в одесской гостинице, детали которого сообщим уже потом", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Черновцах по улице Белорусской вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе.

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Место
Украина Одесса
Тег
пожар
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Зараз Скабєєва буде розказувати, що це нацики в Одесі живцем палять руських за російську мову.
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