В Одессе поймали террориста ИГИЛ: СБУ разоблачила его план

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол в связи с террористической деятельностью в Сирии.

Об этом информирует пресс-служба ведомства. Уточняется, что задержанный является гражданином одной из стран Средней Азии.

Согласно полученным спецслужбой данным, он прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство".

"С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту", — сказано в сообщении.

Отмечается, что у задержанному применен экстрадиционный арест сроком 40 суток.

Иллюстрация Delo.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и поймала в Харькове террориста "ДНР" с позывным "Куб". Им оказался уроженец и бывший житель временно оккупированной Горловки Донецкой области.

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