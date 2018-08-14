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"В любой момент": в Кабмине оценили угрозу российских провокаций

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Военные провокации со стороны Российской Федерации могут произойти в любой момент за исключением нескольких следующих дней, так как глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в такие дни обычно наблюдается затишье. В остальных случаях достаточно всего лишь чтобы “Путин проснулся не с той ноги”.

“Но мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, что проводятся учения, доукомплектование и так далее. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии”, - заявил Грымчак.

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Вариант вооруженных провокаций со стороны Азовского моря также вполне возможен, считает замминистра. Он обратил внимание на то, что полтора месяца назад на побережье Азовского моря проводились украинские военные учения: была задействована бронетехника, морская пехота, артиллерия.

“Отрабатывали именно отражение агрессии с моря на территорию Украины. То есть я думаю, что все, кому надо, готовы и знают, каким образом защищаться”, - заверил Грымчак.

Однако, по мнению заместителя министра, самым главным российским сценарием в Украине сегодня является попытка смены власти на выборах - как президентских, так и парламентских. Новой волны “зеленых человечков” в свою очередь бояться не стоит, заявил он.

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“Зеленые человечки закончились в 2014 году. Мы уже давно другая страна, не та, которая была в 2014 году. И простите, я не думаю, что сегодня наши военные будут какие-то сомнения иметь: стрелять или не стрелять в зеленых человечков. Поэтому это маловероятно”, - считает чиновник.

“Возможна ли попытка каким-то еще образом дестабилизировать ситуацию? Так они это делают ежедневно, ежемесячно, тем или иным способом. Поэтому на сегодняшний день... вы знаете, есть такая старая истина: “Сохраняйте спокойствие и чистите автомат”, - посоветовал Грымчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин неожиданно потерял поддержку российских граждан. Согласно последним соцопросам, его рейтинг просел с 80% до 67%.

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Темы
Российско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юрий Грымчак
Место
Украина
Объекты
Конфликт войнаУкраинаРоссияАзовское море
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