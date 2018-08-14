"В любой момент": в Кабмине оценили угрозу российских провокаций

Военные провокации со стороны Российской Федерации могут произойти в любой момент за исключением нескольких следующих дней, так как глава РФ Владимир Путин отправляется на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в такие дни обычно наблюдается затишье. В остальных случаях достаточно всего лишь чтобы “Путин проснулся не с той ноги”.

“Но мы знаем количество бронетехники, количество автомобилей, количество людей в так называемых первом и втором армейском корпусах. Знаем, что они готовятся, что проводятся учения, доукомплектование и так далее. Поэтому в любой момент может начаться. Это наша реальность. Мы каждый день последние четыре года живем в этом состоянии”, - заявил Грымчак.

Вариант вооруженных провокаций со стороны Азовского моря также вполне возможен, считает замминистра. Он обратил внимание на то, что полтора месяца назад на побережье Азовского моря проводились украинские военные учения: была задействована бронетехника, морская пехота, артиллерия.

“Отрабатывали именно отражение агрессии с моря на территорию Украины. То есть я думаю, что все, кому надо, готовы и знают, каким образом защищаться”, - заверил Грымчак.

Однако, по мнению заместителя министра, самым главным российским сценарием в Украине сегодня является попытка смены власти на выборах - как президентских, так и парламентских. Новой волны “зеленых человечков” в свою очередь бояться не стоит, заявил он.

“Зеленые человечки закончились в 2014 году. Мы уже давно другая страна, не та, которая была в 2014 году. И простите, я не думаю, что сегодня наши военные будут какие-то сомнения иметь: стрелять или не стрелять в зеленых человечков. Поэтому это маловероятно”, - считает чиновник.

“Возможна ли попытка каким-то еще образом дестабилизировать ситуацию? Так они это делают ежедневно, ежемесячно, тем или иным способом. Поэтому на сегодняшний день... вы знаете, есть такая старая истина: “Сохраняйте спокойствие и чистите автомат”, - посоветовал Грымчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин неожиданно потерял поддержку российских граждан. Согласно последним соцопросам, его рейтинг просел с 80% до 67%.

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