В сети показали последствия обстрела террористами "ЛНР" окрестностей оккупированного Луганска в ночь на 24 февраля.

Так, одна из местных жительниц сняла на камеру разрушенное здание цирка. Ролик опубликовал в своем Twittwer блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот можете полюбопытствовать, как вчерашний "салют" отразился на нашем цирке. И это еще цветочки. Внутри там вообще звездец. Повыносило к чертям все. Представляете!" – отметила автор видео.

Террористы устроили "салют" к "23 февраля" в Луганске

По словам женщины, террористы разместили свои установки для осуществления такого "салюта" напротив здания. Взрывной волной выбыло стекла у припаркованных рядом автомобилей, а также окна домов.

"В Луганске оригинально поздравили население с 23 февраля. В центр города, к цирку, привезли гаубицы, из которых пьяные обезьяны стали палить в небо. Итог – выбитые стекла во всей округе. Хорошо в республике!" – со своей стороны прокомментировал кадры Казанский.

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

В Луганске "ополченцы" оригинально поздравили население с 23 февраля. В центр города, к цирку, привезли гаубицы, из которых пьяные обезьяны стали палить в небо. Итог - выбитые стекла во всей округе.



Хорошо в республике! pic.twitter.com/bO9OJJY2Ca — Денис Казанський (@den_kazansky) February 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 февраля на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минского договоренностями.

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