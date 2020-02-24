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24 февраля • обновлено в 17:33
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В Луганске террористы устроили "салют" к "23 февраля" и разгромили всю округу. Видео

2.6т
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В сети показали последствия обстрела террористами "ЛНР" окрестностей оккупированного Луганска в ночь на 24 февраля.

Так, одна из местных жительниц сняла на камеру разрушенное здание цирка. Ролик опубликовал в своем Twittwer блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот можете полюбопытствовать, как вчерашний "салют" отразился на нашем цирке. И это еще цветочки. Внутри там вообще звездец. Повыносило к чертям все. Представляете!" – отметила автор видео.

Террористы устроили "салют" к "23 февраля" в Луганске

Террористы устроили "салют" к "23 февраля" в Луганске

По словам женщины, террористы разместили свои установки для осуществления такого "салюта" напротив здания. Взрывной волной выбыло стекла у припаркованных рядом автомобилей, а также окна домов.

"В Луганске оригинально поздравили население с 23 февраля. В центр города, к цирку, привезли гаубицы, из которых пьяные обезьяны стали палить в небо. Итог – выбитые стекла во всей округе. Хорошо в республике!" – со своей стороны прокомментировал кадры Казанский.

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

Террористы "ЛНР" разбомбили округу Луганска

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 февраля на Луганском направлении террористы развязали бой с ВСУ. Российские оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил с применением вооружения, которое запрещено Минского договоренностями.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ОРДЛО терроризм
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
сруцкий мир и сруцкая весна во всей красе. такие у них скрепы! кто еще хочет стать частью рассиси?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одно стекло разбитое вижу. И ещё вижу фантазии автора
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