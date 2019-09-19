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19 сентября • обновлено в 11:12
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В Луганске прогремел мощный взрыв: фото с места ЧП

3.6т Читать материал на украинском

В ночь на четверг, 19 сентября, в оккупированном Луганске прогремел взрыв. В городе пытались взорвать мост.

Об этом сообщает "РИА Новости". По данным издания, в результате взрыва сам мост не разрушился.

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Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в районе моста на Лесоторговом. В то же время "МВД "ЛНР" расценило попытку взрыва моста в Луганске как теракт.

"Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", – заявил представитель террористов Игорь Корнет.

Он добавил, что по данному мосту должен был проехать "гумконвой" России.

В Луганске прогремел мощный взрыв: фото с места ЧП
В Луганске прогремел мощный взрыв: фото с места ЧП
В Луганске прогремел мощный взрыв: фото с места ЧП

В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске прогремел мощный взрыв

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районе оккупированного Донецка днем, 4 сентября, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского.

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Serov Oleg
Serov Oleg
было два взрыва с интервалом в 25минут....то есть это даже не диверсия,а натуральный терроризм....второй взрыв должен был уничтожить прибывших ре монтников ...вот так по капельке и в европе будут понимать,кто есть настоящие террористы
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