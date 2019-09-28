Главная Новости
28 сентября • обновлено в 21:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В "ЛНР" прогремел мощный взрыв: ранены пятеро детей

5.4т Читать материал на украинском

В поселке Черногоровка (часть оккупированной Луганской области) в результате взрыва гранаты пострадали пятеро детей.

Об этом сообщили в так называемой полиции террористической "ЛНР" вечером в субботу, 28 сентября.

Дети [от 7 до 13 лет] нашли тайник с боеприпасами, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов. Они начали играть с оружием и случайно взорвали одну из гранат, утверждают оккупанты.

Новости
Оторвало голову и руки: в "ДНР" прогремел мощный взрыв

В результате они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу Луганска.

Иллюстрация

Иллюстрация

фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Луганщине при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
11
Комментарии
18
1
Смешно
1
Интересно
26
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийские окупационные войска делают детей инвалидами
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ка-цап-ские оккупанты заняты своим любимым делом - убийством детей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Это дети! Украинские дети! Почему эта трагедия, так радует б@ндеровских прихвостней?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Попович Олег
Попович Олег
Пигин Макс, а чего нам плакать, кто заплачет за детьми с этой стороны, за людьми и разбитые жизни, семьи? Не мы захотели отделения территорий они, на них и ответственность
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel