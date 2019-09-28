В "ЛНР" прогремел мощный взрыв: ранены пятеро детей

В поселке Черногоровка (часть оккупированной Луганской области) в результате взрыва гранаты пострадали пятеро детей.

Об этом сообщили в так называемой полиции террористической "ЛНР" вечером в субботу, 28 сентября.

Дети [от 7 до 13 лет] нашли тайник с боеприпасами, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов. Они начали играть с оружием и случайно взорвали одну из гранат, утверждают оккупанты.

В результате они получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу Луганска.

Иллюстрация фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Луганщине при проведении сельскохозяйственных работ двое трактористов подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

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