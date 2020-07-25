В Крыму загадочно пропал 3-летний сын политзаключенного: подробности поисков

В Крыму продолжаются поиски 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, к поискам подключился весь поселок Строгановка Симферопольского района, где пропал мальчик.

Всю ночь работали квадрокоптеры и тепловизоры, а также кинологи с собаками. Собака сначала взяла след, но потом потеряла.

Поисковые группы прочесали все дворы в Строгановке, а также территорию в радиусе 5 километров вокруг поселка. На месте поиска огромное количество людей.

По состоянию на 05:30 утра сформировались мобильные группы в район Москольца, Куйбышевского рынка, Свободы, с целью проверить эти районы, опросить людей и расклеить листовки.

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Поиски Мусы Сулейманова Facebook\Крымская солидарность

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.

Руслан Сулейманов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года по обвинению в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с призывом к России освободить всех незаконно удерживаемых украинских заключенных, включая Сулейманова.