В Крыму признали, что через мост может попасть коронавирус из России

Оккупанты в аннексированном Россией Крыму пожаловались, что нет возможности проверять людей на коронавирус COVID-19, въезжающих из России по Керченскому мосту.

Марионетка Кремля Сергей Аксенов назвал проблемой в плане защиты от китайского вируса, передает "Интерфакс".

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", – рассказывал он.

Крымский мост

Оккупанты сообщили, что при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края проверяют только автобусы. При этом на админгранице с Украиной оккупанты измеряют температуру, у некоторых берут анализы для лабораторного исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму на инфицирование коронавирусом COVID-19 проверяют около 50 человек, которые прибыли из Китая.

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