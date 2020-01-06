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6 января • обновлено в 17:49
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В Крыму Дед Мороз в новогоднюю ночь сжег ребенку лицо

1.4т
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В Севастополе (оккупированный Крым) в канун Нового года Дед Мороз неудачно показал фокус и обжег 9-летнему ребенку лицо.

Как написало издание "КП-Крым", чтобы порадовать школьника, его семья заказала 31 декабря на дом Деда Мороза и фокусника.

Во время представления артист захотел удивить людей фокусом и поставил на голову ребенку стакан с кипятком, но не справился с задачей. Емкость перевернулась, и жидкость покрыла лицо третьеклассника.

В Крыму Дед Мороз в новогоднюю ночь сжег ребенку лицо. Иллюстрация

В Крыму Дед Мороз в новогоднюю ночь сжег ребенку лицо. Иллюстрация

Утром следующего дня мать со школьником отправились в больницу. Там ребенку поставили диагноз – термический ожог лица.

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Мальчика госпитализировали. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Севастополь
Тег
Крым
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще пох это в крыму
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацaпен-идиотен! (с)
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