В Севастополе (оккупированный Крым) в канун Нового года Дед Мороз неудачно показал фокус и обжег 9-летнему ребенку лицо.

Как написало издание "КП-Крым", чтобы порадовать школьника, его семья заказала 31 декабря на дом Деда Мороза и фокусника.

Во время представления артист захотел удивить людей фокусом и поставил на голову ребенку стакан с кипятком, но не справился с задачей. Емкость перевернулась, и жидкость покрыла лицо третьеклассника.

В Крыму Дед Мороз в новогоднюю ночь сжег ребенку лицо. Иллюстрация

Утром следующего дня мать со школьником отправились в больницу. Там ребенку поставили диагноз – термический ожог лица.

Мальчика госпитализировали. Из-за кипятка его лицо покрылось волдырями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года.

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