В Кременчуге пьяный водитель занялся сексом на глазах у копов. Кадры 18+

В Кременчуге мужчина занялся сексом на глазах у очевидцев.

В Кременчуге пьяный мужчина занялся сексом в авто на глазах у полицейских и прохожих.

Инцидент произошел на улице Александра Билаша вечером 28 июля, пишет ТСН со ссылкой на полицию.

Жительница Кременчуга заявила в правоохранительные органы о том, что к ней на улице Манагарова цеплялся нетрезвый агрессивный мужчина. Когда патрульные прибыли на место происшествия, подозреваемый уже исчез на авто Daewoo Lanos.

Догнать водителя удалось на улице Билаша. Когда машину остановили, то мужчина не вышел из авто, а начал заниматься сексом с женщиной, сидевшей рядом.

Скрин видео

Скрин видео

Водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его авто. "Впоследствии мужчина таки открыл окно автомобиля. Ему объявили об обнаружении у него признаков алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти тест на выявление алкогольного опьянения на месте, или в медицинском учреждении, от чего водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Также человек не показал удостоверение водителя", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Кременчуга Елена Власенко.

Скрин видео

Водителя отстранили от управления, заблокировав автомобиль, и составили протокол за административное правонарушение по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и постановление по ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее Центр Британской Колумбии по борьбе с заболеваниями выпустил методичку о том, как правильно заниматься сексом во время пандемии коронавируса.