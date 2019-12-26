В Ивано-Франковске осудили фанатку Зеленского: в чем дело

В Ивано-Франковске осудили женщину, которая на выборах в Раду порвала бюллетени, потому что якобы не нашла там отметки за Владимира Зеленского.

Инцидент произошел на парламентских выборах 21 июля 2019 года. Нетрезвая местная жительница разорвала два бланка, поскольку не увидела в нем "своего кандидата", которого, между прочим, и не могло быть в тех списках. Об этом сообщает "Курс".

Отмечается, что женщина с подругой в обед пришли на участок на улице Ивасюка. Получив бюллетени для голосования в одномандатном и многомандатном избирательных округах, она направилась с ними сразу к выходу.

В Ивано-Франковске осудили женщину-фанатку Зеленского

"Ее остановили члены УИК и объяснили, что она должна или проголосовать, или вернуть бюллетени. Впрочем, агрессивная женщина порвала бюллетени и бросила их в избирательную урну", – говорится в сообщении.

При этом на выходе из участка ее также остановили сотрудники полиции.

"Бросила порванный в урну. Думаю, почему кто-то должен за меня голосовать? Мне говорили, что идет голосование. Я думала за Зеленского. Читаю – нету. Я еще толком не вижу. Спрашиваю, что делать? Молчат. Порвала", – объясняла она тогда свой поступок.

Однако суд признал женщину виновной в незаконном уничтожении избирательной документации, а также назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Правда, освободил ее от основного наказания, установив испытательный срок в один год.

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