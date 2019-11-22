"Смотрите, как я летаю!" В Харькове засняли жуткое самоубийство

В Харькове сняли на видео жуткое самоубийство парня, которое он сделал на глазах у прохожих.

Ролик появился на нескольких закрытых Telegram-каналах. На кадрах видно, как человек стоит на перилах балкона минимум пятого этажа.

Он громко прокричал прощальные слова, сказав: "Смотрите, как я летаю!" После этого парень упал вниз.

Скрин видео

Отметим, о том, где именно произошел инцидент, а также о том, что случилось с заснятым на видео парнем, не сообщается.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пожилая женщина совершила жуткое самоубийство – выбросилась из окна 4 этажа 14-этажного дома на Березняках на глазах у своего сына.

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