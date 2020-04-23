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23 апреля • обновлено в 07:57
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В Харькове поймали "пьяного в мясо" священника за рулем

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В Харькове 22 апреля пьяный священнослужитель на авто попытался скрыться от погони полицейских, но не смог и в результате был задержан.

За нарушение прав правоохранители сложили на него соответствующий админпротокол. Фото инцидента опубликованы на странице "Харьков 1654" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара", – говорится в подписи к снимкам.

В Харькове священник попался пьяным за рулем

В Харькове священник попался пьяным за рулем

По словам очевидцев, священник был "пьян в мясо", с трудом стоял на ногах и даже разговаривать не мог.

В Харькове священник попался пьяным за рулем

В Харькове священник попался пьяным за рулем

"Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", – сыронизировали авторы поста.

В Харькове священник попался пьяным за рулем

В Харькове священник попался пьяным за рулем

Facebook/Харьков 1654

В Харькове священник попался пьяным за рулем

В Харькове священник попался пьяным за рулем

Facebook/Харьков 1654

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пьяный водитель устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла молодая пара.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Харьков
Теги
Национальная полиция Украины пьяный за рулем
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