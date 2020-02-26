В среду, 27 февраля, в центре Харькова водитель на BMW чудом не устроил массовое ДТП на площади Конституции.

Неадекват начал дрифтовать посреди проезжей части, когда по встречной полосе двигались несколько автомобилей. Инцидент зафиксировали очевидцы, видео опубликовали в Telegram-канале Ukr Inform (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что машина "летела" по улице на огромной скорости и начала крутиться на дороге. Перед BMW успели затормозить встречные авто. После этого водитель продолжил дрифтовать на обочине дороги.

Дрифт в Харькове на площади Конституции Скриншот из видео

"Призрак Зайцевой вселился в бедолагу-водителя. Надеемся, им заинтересуется полиция", – подписали видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в центре Одессы дрифтера на "копейке" настигла мгновенная карма.

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