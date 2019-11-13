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13 ноября • обновлено в 12:03
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В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю старушку

2.2т
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В Харькове 24-летний парень, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме, изнасиловал 77-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области. "Сотрудники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам. Вернулась около 14:00. Входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю старушку

В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю старушку

Иллюстрация

Злоумышленником оказался 24-летний, ранее судимый мужчина. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами - изнасиловала их бутылкой.

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Место
Украина Харьков
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской В восемь часов вечера разнеслася весть: Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки, Шестеро налётчиков отобрали честь. Припев: Оц-тоц первертоц, бабушка здорова, Оц-тоц первертоц, кушает компот, Оц-тоц первертоц, и мечтает снова Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Ну, и как ощущения? И с той, и с другой стороны? Бабушка и парень здоровы? Но об этом в сообщениях предпочли умолчать... ))))
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
украинский мир
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