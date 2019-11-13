В Харькове 24-летний парень, который ранее уже отбывал наказание в тюрьме, изнасиловал 77-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области. "Сотрудники полиции установили, что 10 ноября 77-летняя женщина утром ушла из дома по личным делам. Вернулась около 14:00. Входные двери в доме были повреждены. В помещении находился неизвестный мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, набросился на нее и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В Харькове 24-летний парень изнасиловал 77-летнюю старушку Иллюстрация

Злоумышленником оказался 24-летний, ранее судимый мужчина. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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