В Египте заявили об изнасиловании 5-летней украинки: ее срочно прооперировали

В Шарм-эль-Шейх (Египет) в больницу доставили 5-летнюю украинку из Сум. У ребенка врачи нашли специфические травмы половых органов и, заподозрив изнасилование, обратились в полицию.

Как сообщает ТСН, на зарубежном курорте ребенок находилась с родителями. Инцидент произошел еще в июне, но полиция только сейчас узнала об этом от МИД Украины.

"По информации посольства Украины, этому малолетнему ребенку было безотлагательно проведена операция, а также осуществлен осмотр врачом-гинекологом. При осмотре было обнаружено специфические физические травмы, которые могли быть получены в результате действий насильственного характера", – сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

Мать ребенка утверждала, что ребенка не насиловали. По ее словам, девочка получила травмы в результате неудачного прыжка в бассейне.

По данному факту начато открыли уголовное производство по части 4 ст.153 (Сексуальное насилие) УКУ, ведется следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области мужчину задержали за изнасилование 12-летнего мальчика.

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