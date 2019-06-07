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В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: погибли 17 человек. Фото с места ЧП

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В Дубае произошло масштабное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого по меньшей мере 17 человек погибли и еще девять получили серьезные ранения.

ЧП случилось 6 июня на дороге Мохаммада Бин Заеда. Автобус с оманским номерным знаком перевозил 31 пассажира разных национальностей и врезался в вывеску, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию Дубая.

Авария произошла после того, как водитель ошибочно выехал на дорогу, не предназначенную для автобусов. Транспортное средство врезалось в барьер, который разрезал заднее стекло и убил пассажиров, сидящих на левой стороне.

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В Дубае в ДТП погибло 17 человек

В Дубае в ДТП погибло 17 человек

twitter.com/DubaiPoliceHQ

Пострадавшие были переведены в больницу Рашид.

Как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч Укринформу, граждан Украины среди пострадавших в аварии нет.

В Дубае в ДТП погибло 17 человек

В Дубае в ДТП погибло 17 человек

twitter.com/Fahad K

"По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на 9 час сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано. Обращений на горячую линию консульства не поступало", – отметил Кырылыч.

Он сообщил, что консульство Украины поддерживает связь с компетентными органами ОАЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Киеве столкнулись легковые автомобили Mercedes и Daewoo, после чего "мерс" вылетел на тротуар и врезался в опору светофора. Днем ранее, 6 июня, в селе Николаевка Херсонской области местные жители едва не свершили самосуд над водителем, из-за которого в ДТП погибли брат и сестра.

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Место
ОАЭДубай
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