В Дубае автобус с туристами попал в ДТП: погибли 17 человек. Фото с места ЧП

В Дубае произошло масштабное ДТП с туристическим автобусом, в результате которого по меньшей мере 17 человек погибли и еще девять получили серьезные ранения.

ЧП случилось 6 июня на дороге Мохаммада Бин Заеда. Автобус с оманским номерным знаком перевозил 31 пассажира разных национальностей и врезался в вывеску, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию Дубая.

Авария произошла после того, как водитель ошибочно выехал на дорогу, не предназначенную для автобусов. Транспортное средство врезалось в барьер, который разрезал заднее стекло и убил пассажиров, сидящих на левой стороне.

В Дубае в ДТП погибло 17 человек twitter.com/DubaiPoliceHQ

Пострадавшие были переведены в больницу Рашид.

Как сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч Укринформу, граждан Украины среди пострадавших в аварии нет.

В Дубае в ДТП погибло 17 человек twitter.com/Fahad K

"По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на 9 час сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано. Обращений на горячую линию консульства не поступало", – отметил Кырылыч.

Он сообщил, что консульство Украины поддерживает связь с компетентными органами ОАЭ.

#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 6 июня 2019 г.

بالله عليكم هذي لوحة ارشادية؟، صحيح انها لتحديد إرتفاع السيارات الداخلة لنفق أو ما شابه، لكن هذا لا يبرر وضع مثل هذا الحاجز، يفترض معاقبة المسؤول عن قرار وضع هذا الحاجز لانه انتهك إجراءات السلامة بشكل سافر و تسبب في إزهاق أرواح الناس. pic.twitter.com/SNCxvtsPDj — Fahad K (@f201502) 6 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня в Киеве столкнулись легковые автомобили Mercedes и Daewoo, после чего "мерс" вылетел на тротуар и врезался в опору светофора. Днем ранее, 6 июня, в селе Николаевка Херсонской области местные жители едва не свершили самосуд над водителем, из-за которого в ДТП погибли брат и сестра.

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