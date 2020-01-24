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24 января • обновлено в 20:14
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Артиллерия бьет возле Донецкого аэропорта: напуганные жители выкладывают видео

2.3т
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В пятницу, 24 января, в оккупированном Донецке и Авдеевке прогремели ряд взрывов, предположительно, тяжелой артиллерии.

Местные жители на протяжении всего дня слышали выстрелы. Подтверждающие видео появились в соцсети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пользователи отметили, что артиллерией, вероятно, ударили по Донецкому аэропорту. Также звуки канонады были слышны и по другим направлениям – тревожные сообщения поступили из разных частей города. По словам жителей, они не замечали подобного последние полгода.

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Возле Донецкого аэропорта прогремели звуки артиллерии

Возле Донецкого аэропорта прогремели звуки артиллерии

Скриншот из видео

Артиллерия бьет возле Донецкого аэропорта: напуганные жители выкладывают видео

dialog.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как сейчас выглядит центр Донецка, который наиболее пострадал в результате обстрелов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Тренируются местные аборигены,снаряды надо утилизировать.
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Юг Руси
Юг Руси
Вопрос: - Зачем бить по раздолбанному, несуществующему аэропорту? Ответ: - лохлоСМИ! )))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ой, бля! и хто это сделал? неушто "воины света"?
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