Артиллерия бьет возле Донецкого аэропорта: напуганные жители выкладывают видео

В пятницу, 24 января, в оккупированном Донецке и Авдеевке прогремели ряд взрывов, предположительно, тяжелой артиллерии.

Местные жители на протяжении всего дня слышали выстрелы. Подтверждающие видео появились в соцсети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, пользователи отметили, что артиллерией, вероятно, ударили по Донецкому аэропорту. Также звуки канонады были слышны и по другим направлениям – тревожные сообщения поступили из разных частей города. По словам жителей, они не замечали подобного последние полгода.

Возле Донецкого аэропорта прогремели звуки артиллерии Скриншот из видео

dialog.ua

Авдеевка 16-55 Уже тише, но слышно pic.twitter.com/gtqgxosLEX — Летов Егор (@tiamat007) January 24, 2020

Донецк, Спартак, Пески. Война полным ходом, дырявые палят. зе в курсе? pic.twitter.com/G0fWHq5qiC — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) January 24, 2020

Донецк сейчас слушает. Говорят в районе аэропорта идёт бой.https://t.co/m9dDOW6ooS pic.twitter.com/gZBOgZVcVq — 10 апреля (@buch1004) January 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как сейчас выглядит центр Донецка, который наиболее пострадал в результате обстрелов.

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