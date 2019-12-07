"Всі дороги ведуть додому": в Донецке пошли на дерзкий поступок под носом у оккупантов

Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.
Соответствующее фото на своем Telegram-канале распространил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Снимок сделан возле музея футбольного клуба "Шахтер" на "Донбасс Арене".
Недалеко от входа появилась иллюстрация с надписью "Всі дороги ведуть додому", а также украинский флаг с названием города на украинском языке.
Иллюстрация
UA.News
Telegram-канал Анатолия Штефана
"Донецк – это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – написал "Штирлиц".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появились новые фото гипермаркета Metro в Донецке, который террористы "ДНР" полностью разграбили еще в 2014 году.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.