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7 декабря • обновлено в 20:13
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"Всі дороги ведуть додому": в Донецке пошли на дерзкий поступок под носом у оккупантов

3.6т
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Неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

Соответствующее фото на своем Telegram-канале распространил офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Снимок сделан возле музея футбольного клуба "Шахтер" на "Донбасс Арене".

Недалеко от входа появилась иллюстрация с надписью "Всі дороги ведуть додому", а также украинский флаг с названием города на украинском языке.

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Иллюстрация

Иллюстрация

UA.News

"Всі дороги ведуть додому": в Донецке пошли на дерзкий поступок под носом у оккупантов

Telegram-канал Анатолия Штефана

"Донецк – это Украина! Был, есть и будет! Привет МГБ (читать как ФСБ) ДыНыРы!" – написал "Штирлиц".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появились новые фото гипермаркета Metro в Донецке, который террористы "ДНР" полностью разграбили еще в 2014 году.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР флаг Украины фотографии Новости Донбасса Новости ДНР
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