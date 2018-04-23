В "ДНР" рассказали, как Аваков хочет "погубить миротворцев"

Один из лидеров террористов "ДНР" писатель Захар Прилепин заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков хочет смерти миротворцев на Донбассе.

Так он прокомментировал план Авакова по постепенному силовому восстановлению контроля над оккупированной территорией Донбасса, передает подконтрольный оккупантам ресурс "Украина.ру".

"Никакого отношения к действительности все это не имеет. Это обычные завиральные мечты Авакова, которые он повез в Америку, чтобы кто-то там ему подмигнул и сказал: давайте, так и сделаем. Втащить в конфликт "голубые каски" — провокативно. Первые же попытки отжать какую-нибудь улицу в Горловке или где бы то ни было, в ответ получат поражающие удары. Авакову, конечно же, очень бы хотелось, чтобы "голубые каски" погибли. Но последние тоже не идиоты, и в такие вещи вписываться не будут", - сказал Прилепин.

По его мнению, планы главы МВД Украины являются "чистой маниловщиной".

Кроме того, Прилепин допустил наступления ВСУ на оккупированный Донбасс. Однако не в день официального окончания АТО 30 апреля.

"Да, мы в "ДНР", безусловно, ожидаем. Да, 30 апреля может что-то начаться, но мой опыт подсказывает мне, что никогда в тот день, на который что-либо объявлено, ничего не происходит ... Но говорить о том, что они рванут по всем фронтам, и начнется месиво, нет. Этого не будет", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков озвучил свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины.

17 апреля Аваков посетил США, где в Госдепартаменте обсудил вопросы возвращения Донбасса и Крыма.