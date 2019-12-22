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22 декабря • обновлено в 11:11
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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ДНР" повысили зарплаты. Только выплачивать их забыли

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"Глава Республики" Денис Пушилин, недавно заявил о том, что поэтапное повышение зарплат, пенсий и социальных выплат в "ДНР" в ближайшие годы будет продолжено.

Ранее Пушилин анонсировал с 1 января 2020 года повышение зарплат бюджетникам на 26 процентов и 20-процентное увеличение размера пенсий жителям "республики".

Это все, конечно, хорошо и внушает не бывалую надежду в граждан "республики", но ничего, что большинство людей не получают эту самую, в который раз "повышенную", зарплату еще с ноября месяца? А некоторые даже с октября еще не получили!

К примеру, горнякам шахт в Донецкой области с лета не платят зарплаты и не насчитывают пенсионный стаж! С чего люди не выдержали и в понедельник, 16 декабря, в н. п. Украинск митинговали горняки государственной шахты "Украина". Также они обеспокоены новостью, что их рудник вскоре могут закрыть. В настоящее время в городе проживает около 10 тысяч человек. Населенный пункт расположен неподалеку от линии разграничения.

Такая же ситуация и в "Алчевском металлургическом комбинате", где работникам на полтора месяца задерживают зарплату!

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"Сейчас ждем зарплату за октябрь. Когда ее дадут – неизвестно. Ходят слухи, что с января на предприятии будет новый собственник, и долги старого он выплачивать не будет, а зарплату за ноябрь и декабрь заморозят (при условии, что дадут за октябрь конечно)", — рассказал один из работников комбината.

"Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близ расположенных областей Российской Федерации", — сообщил Пушилин в ежегодном послании депутатам "Народного Совета"

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Повышать - дело не сложное: публично озвучил, указ выдал и все, "дело в шляпе"… а вот как дело доходит до выдачи этих самых зарплат, то вот тут "вырисовываются" проблемы!

Так вот интересно, после очередного, уже 5-го по счету в истории "ДНР", повышения зарплаты так же будут задерживать месяцами??? Или же повышенные зарплаты выплачиваются определенной категории работников республики??

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Денис Пушилин
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну так кинуть в очередной рах тупых дынерийцев для ммм-щика дело святое.
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