На Черкасщине мужчина разбил голову брату и напал на бригаду "скорой"

Житель Черкасской области во время ссоры с братом разбил ему голову. А когда к потерпевшему приехала бригада "скорой помощи" – напал на нее.

Как в Facebook сообщает пресс-служба Центра экстренной помощи в Черкасской области, мужчина открыл стрельбу возле автомобиля медиков и угрожал гранатой.

Инцидент произошел 6 ноября в селе Лепляво Каневского района. Местный житель ударил неизвестным предметом по голове своего 22-летнего брата.

Мужчина напал на бригаду "скорой помощи" Скрин с видео в YouTube

По словам водителя кареты "скорой", пока фельдшер оказывал помощь пациенту, виновник конфликта стрелял на улице из неизвестного оружия и угрожал достать боевую гранату. На место происшествия вызвали милицию.

В секторе коммуникаций ГУНП Черкасской области OBOZREVATEL сообщили: когда прибыли полицейские, мужчина держал в руках кусок пневматической винтовки, который не является оружием. Информация о взрывном устройстве также не была подтверждена. Было установлено: мужчина, который перед этим вместе с братом употреблял алкоголь и травмировал его, также поскандалил с водителем "скорой".

За агрессивное поведение на него составили админпротокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве школьник бросил в классе гранату. Свою выходку он заснял на мобильный телефон.

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