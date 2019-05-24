Надеются на Зеленского: появились первые детали о голодовке узника Кремля

Украинский политзаключенный Станислав Клых, приговоренный в РФ к 20 годам тюрьмы, пока не объявлял голодовку официально. В понедельник, 27 мая, к нему приедет адвокат.

Об этом сообщил в эфире ObozTV российский правозащитник Николай Щур, комментируя новость о том, что Клых решил начать голодовку.

"Все хорошо. Все не так мрачно, как было сказано. Консул Украины связался с начальником тюрьмы и начальник тюрьмы его заверил, что никакого заявления о голодовке Клых не писал, поэтому он не находится в состоянии голодовки", – рассказал Щур.

"Чтобы не было никаких спекуляций на эту тему, в понедельник (27 мая. – Ред.) туда едет его адвокат Роман Качанов. Он все узнает на месте", – заверил правозащитник.

По его словам, говорить об объявлении голодовки можно будет после соответствующего заявления.

"Если Клых на самом деле объявляет голодовку, то в присутствии Романа и в присутствии администрации (тюрьмы. – Ред.) он напишет заявление. Роман это зафиксирует и тогда можно будет говорить, что голодовка есть", – объяснил Щур.

При этом он подтвердил, что многие пленники Кремля возлагают большие надежды на новые власти Украины.

"То, что Станислав привлекает внимание к своему положению и положению других политзаключенных – это правда. Действительно, у всех политических узников Кремля сейчас появилась надежда, что новая власть Украины каким-то образом поспособствует тому, чтобы они вернулись на родину", – сказал Николай Щур.

Станислав Клых "Медиазона"

Ранее правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook передала слова матери политзаключенного, Тамары Клых, что ее сын Станислав решил начать голодовку.

"Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение!", – написала она.

"Голодовка Стаса – это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы", – добавила Татьяна.

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года стало известно, что состояние Клыха в российской тюрьме резко ухудшилось.

Гражданина Украины Станислава Клыха задержали в России в 2014 году и обвинили в участии в боевых действиях против российских солдат в Чечне зимой 1994-1995 годов.

Суд приговорил украинца к 20 годам тюрьмы. Сам Станислав категорически опровергает все обвинения: он говорит, что никогда не был в Чечне.

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