Уничтожение самолета МАУ: признанию Ирана нашли три причины

Признание Ирана в уничтожении украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране было вызвано тремя причинами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса, комментируя заявление иранских властей.

"Я думаю, они получили предварительные результаты экспертизы относительно обломков, в первую очередь. Я не уверен, что они успели расшифровать самописцы, думаю, что именно обломков", – заявил международник.

Во-вторых, по словам эксперта, наличие на борту большого количества этнических иранцев вынудило власти Ирана быстрее провести расследование.

"В-третьих, насколько известно из заявлений иранских руководителей, они также провели внутреннее расследование в вооруженных силах, которое, собственно, судя по заявлению министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа, и привело к результату, что это была человеческая ошибка. Я думаю, что параллельное расследование в вооруженных силах Ирана показало, что там была ошибка экипажа этого ЗРК", – добавил Куса.

magnolia-tv.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что украинский лайнер в Тегеране был сбит ракетой из-за "человеческой ошибки".

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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