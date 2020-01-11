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11 января • обновлено в 12:25
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Уничтожение самолета МАУ: признанию Ирана нашли три причины

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Признание Ирана в уничтожении украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране было вызвано тремя причинами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса, комментируя заявление иранских властей.

"Я думаю, они получили предварительные результаты экспертизы относительно обломков, в первую очередь. Я не уверен, что они успели расшифровать самописцы, думаю, что именно обломков", – заявил международник.

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Во-вторых, по словам эксперта, наличие на борту большого количества этнических иранцев вынудило власти Ирана быстрее провести расследование.

"В-третьих, насколько известно из заявлений иранских руководителей, они также провели внутреннее расследование в вооруженных силах, которое, собственно, судя по заявлению министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа, и привело к результату, что это была человеческая ошибка. Я думаю, что параллельное расследование в вооруженных силах Ирана показало, что там была ошибка экипажа этого ЗРК", – добавил Куса.

Уничтожение самолета МАУ: признанию Ирана нашли три причины

magnolia-tv.com

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Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Илия Куса
Место
Иран Тегеран
Теги
Авиакатастрофа разбился самолет самолет МАУ
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