Укрывали "дырявой" броней: скандал в оборонке Украины пополнился новым эпизодом

НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

Об этом сообщил в Facebook антикоррупционный активист и адвокат Владимир Рысенко. В центре скандала оказалось ГП "Львовский бронетанковый завод", которое закупило у "Укроборонпрома" некачественные комплектующие.

Кроме того, был обнаружен факт перечисления значительной суммы по контракту, условия которого "Укроборонпром" не выполнил.

Заявитель по делу предоставил подтверждение того, что сталь для БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б" не являлась броней.

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА) Ukrainian Military Pages

"В ходе испытаний бронетехники качество бронированной стали вызывало сомнение, поскольку характер повреждения, полученный в ходе обстрела корпуса ББМ "Дозор-Б", засвидетельствовал несоответствие заявленных требований по пулестойкости", – сказано в решении суда.

Так, заявитель по делу указал, что бронированные стальные листы, которые были закуплены государственным предприятием, не соответствуют требованиям ЕС по маркировке бронированной стали и имеют сомнительное происхождение, а именно: на стальных листах отсутствует антикоррозийное покрытие, не нанесено номер выплавки стали, на листах нет индивидуальной маркировки и изображения направления проката листа при его изготовлении на заводе.

Был также проведен микроскопический и химический анализ отобранных образцов, по итогам которого установлено несоответствие химического состава брони заявленным характеристикам.

В результате рассмотрения заявления НАБУ был предоставлен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. О. О. Морозова".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

НАБУ задержало руководство ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

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