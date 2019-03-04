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Укрывали "дырявой" броней: скандал в оборонке Украины пополнился новым эпизодом

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НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

Об этом сообщил в Facebook антикоррупционный активист и адвокат Владимир Рысенко. В центре скандала оказалось ГП "Львовский бронетанковый завод", которое закупило у "Укроборонпрома" некачественные комплектующие.

Кроме того, был обнаружен факт перечисления значительной суммы по контракту, условия которого "Укроборонпром" не выполнил.

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Заявитель по делу предоставил подтверждение того, что сталь для БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б" не являлась броней.

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА)

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА)

Ukrainian Military Pages

"В ходе испытаний бронетехники качество бронированной стали вызывало сомнение, поскольку характер повреждения, полученный в ходе обстрела корпуса ББМ "Дозор-Б", засвидетельствовал несоответствие заявленных требований по пулестойкости", – сказано в решении суда.

Так, заявитель по делу указал, что бронированные стальные листы, которые были закуплены государственным предприятием, не соответствуют требованиям ЕС по маркировке бронированной стали и имеют сомнительное происхождение, а именно: на стальных листах отсутствует антикоррозийное покрытие, не нанесено номер выплавки стали, на листах нет индивидуальной маркировки и изображения направления проката листа при его изготовлении на заводе.

Укрывали "дырявой" броней: скандал в оборонке Украины пополнился новым эпизодом

Был также проведен микроскопический и химический анализ отобранных образцов, по итогам которого установлено несоответствие химического состава брони заявленным характеристикам.

В результате рассмотрения заявления НАБУ был предоставлен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. О. О. Морозова".

Укрывали "дырявой" броней: скандал в оборонке Украины пополнился новым эпизодом
Укрывали "дырявой" броней: скандал в оборонке Украины пополнился новым эпизодом

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
УкроборонпромНАБУ
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Комментарии
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Кречко Эд
Кречко Эд
Это какой-то пиздец.. Думал за Петю голосовать теперь нет!!! Гореть вам в аду воры у власти!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Типичный случай, когда ненавидящие активисты вместе с коррупцией могут уничтожить и государство ..
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Они ещё чего то хотят построить)) гробы из жести по левым схемам, вот предел укропский оборонки.
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2 из 3 ответов | показать все
Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Чорный Сашко, Ты о той мацковской оборонке ,что на парадах показывают.Видели .Видели .Танки что-то глохнут ,или о ракетах которые падают не взлетел .Да ешо кацапне кривизна земли мешает. Поэтому вагнеровцев и отправили на фарш в Сирии ,Ракеты сРуцкие не могут осилить ту злощасную кривизну .Придется кацапне ватной что-то придумать ,чтобы устранить ту кривизну ,или хотя бы сЦарю мультяшки новые показать для успокоения челяди .Все таки раиссия вперде всей планеты ,а х*ло то всех переиграл .
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Чорный Сашко, да да да, вата, верь в свой высер, когда обосрешься)
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