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"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

7.2т Читать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму пожаловались на проблемы с канализацией и общественными уборными в курортных городах.

Так, россиянка, которая приехала на украинский полуостров, в одной из местных групп в сети рассказала, что в поселке городского типа Гурзуф "фекалии рекой бегут к морю". Соответствующее сообщение на странице в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Елизавета из Воронежа докладывает – мы украли и за*рали Крым! Ибо иначе просто не умеем!" – написала блогер.

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Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

InfoResist

"Вчера были на пляже "Васили". Платных услуг много, а самого необходимого – туалетов – нет! Все скалы вокруг превратили в общественные туалеты. Душа болит", – возмутилась также россиянка.

"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

twitter.com/KrimRt

Ее заявления едко высмеяли пользователи сети. "А когда Крым отжимали, то душа, наверное, не болела, а пела. Ну, нюхайте теперь. Это запах вашей родины, России", "У них есть душа?" – пишут в комментариях к посту.

"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

Скриншот

"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

Скриншот

"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

Скриншот

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Летний отдых
Место
Украина
Теги
Новости Крыма соцсети отдых Крым
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Putin Serjio
Putin Serjio
Да даже так Крым обратно не 0очет
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