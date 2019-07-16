"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

В аннексированном Россией Крыму пожаловались на проблемы с канализацией и общественными уборными в курортных городах.

Так, россиянка, которая приехала на украинский полуостров, в одной из местных групп в сети рассказала, что в поселке городского типа Гурзуф "фекалии рекой бегут к морю". Соответствующее сообщение на странице в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Елизавета из Воронежа докладывает – мы украли и за*рали Крым! Ибо иначе просто не умеем!" – написала блогер.

Иллюстрация. Крым InfoResist

"Вчера были на пляже "Васили". Платных услуг много, а самого необходимого – туалетов – нет! Все скалы вокруг превратили в общественные туалеты. Душа болит", – возмутилась также россиянка.

twitter.com/KrimRt

Ее заявления едко высмеяли пользователи сети. "А когда Крым отжимали, то душа, наверное, не болела, а пела. Ну, нюхайте теперь. Это запах вашей родины, России", "У них есть душа?" – пишут в комментариях к посту.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Елизавета из Воронежа докладывает-мы украли и ЗАСРАЛИ КРЫМ!

ибо иначе просто не умеем! pic.twitter.com/ClLL8KzCQt — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 16, 2019

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