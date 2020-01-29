Главная Новости
29 января • обновлено в 09:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Украинский моряк загадочно исчез с иностранного судна: что известно

1.6т
Читать материал на украинском

Украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна по дороге из Эквадора в Панаму при загадочных обстоятельствах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль". Отмечается, что тревогу забили родные мужчины.

Новости
Вернувшийся из плена одесский моряк Андрей Эйдер женился на 17-летней девушке

Евгений Масленников

Евгений Масленников

Фонд помощи морякам "Ассоль"

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", – сказано в посте.

При этом публикуется информация о моряке: "Масленников Евгений Владимирович.14.10.1983г.р. Рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Кстати! Господа украинцы, а знаете почему никому не показали изнутри украинские катера возвращенные Россией? Да потому, что "украденные" унитазы СТОЯТ на месте!!! Вот, вот она вся ваша сущность!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Спорим, это рука Кремля?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги