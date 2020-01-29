Украинский моряк загадочно исчез с иностранного судна: что известно

Украинский моряк Евгений Масленников пропал с иностранного судна по дороге из Эквадора в Панаму при загадочных обстоятельствах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль". Отмечается, что тревогу забили родные мужчины.

Евгений Масленников Фонд помощи морякам "Ассоль"

"К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)", – сказано в посте.

При этом публикуется информация о моряке: "Масленников Евгений Владимирович.14.10.1983г.р. Рост 183, вес 78, шрам небольшой на волосистой части головы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.

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