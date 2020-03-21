Украинские респираторы продали Испании: появилось скандальное видео

В эфире испанского телеканала показали разгрузку респираторов производства украинской компании "BUK".

Так, в выпуске новостей проиллюстрировали нехватку защитных средств от коронавируса, пишет "Цензор.НЕТ" со ссылкой на сайт канала RTVE (чтобы посмотреть – доскролльте до конца старницы).

При этом в сюжете не было указано, какое количество респираторов закупила Испания в Украине и когда это было сделано.

На кадрах видно, как несколько мужчин разгружают из машины коробки с логотипом "BUK" и слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

Украинские респираторы продали Испании Скриншот

Украинские респираторы продали Испании Скриншот

Украинские респираторы продали Испании Скриншот

Украинские респираторы продали Испании Скриншот

Украинские респираторы продали Испании Скриншот

Отметим, что фирма "BUK" из Харькова производит респираторы и фильтры к ним.

Харьковская фирма "BUK" Скриншот

Харьковская фирма "BUK" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ране, Нью-Йорк, где заразилось уже более пяти тысяч человек, назван новым эпицентром коронавируса в США. Через 45 дней ожидается пик заболевания. Количество зараженных может увеличиться до 110 тысяч.

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