Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина. Фото

Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщает информационный портал центра "Миротворец", на главной странице сайта поставили логотипы "Миротворца" и "Правого сектора".

При этом в названии сайта прописали "Смерть оккупантам".

"Спасибо этим специалистам-айтишникам за признание эффективности нашей деятельности путем размещения там нашего логотипа", – отметили в центре.

На данный момент террористы уже восстановили работу сайта Пушилина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские хакеры вычислили географические координаты военной базы террористов "ДНР".

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