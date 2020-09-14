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Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
7,6 т.
На сайте Пушилина поставили логотип 'Правого сектора'

Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщает информационный портал центра "Миротворец", на главной странице сайта поставили логотипы "Миротворца" и "Правого сектора".

При этом в названии сайта прописали "Смерть оккупантам".

"Спасибо этим специалистам-айтишникам за признание эффективности нашей деятельности путем размещения там нашего логотипа", – отметили в центре.

На данный момент террористы уже восстановили работу сайта Пушилина.

Скрин сайта Пушилина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские хакеры вычислили географические координаты военной базы террористов "ДНР".

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УкраинаВойна на Донбассетеррористы "ДНР"ДНРДенис Пушилин
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