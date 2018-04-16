Украина отказалась от силовой зачистки Донбасса: названы три причины

Руководство Украины приняло политическое решение воздерживаться от силового сценария на Донбассе, подобного хорватской операции "Буря" против сербских сепаратистов.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Эксперт объяснил причины, почему Украине не подходит "хорватский сценарий".

"Я с 2014 года сторонник операции "Буря", как в Хорватии. Но когда у нас проводили волны мобилизации, я понял, что у нас это невозможно. Хорваты три года готовили операцию и поставили "под ружье" 10% населения страны - 400 тысяч из 4 миллионов. У нас 40 миллионов, и мы не могли набрать 6 волн мобилизации, чтобы укомплектовать личным составом Вооруженные Силы. Во время призыва надо будет посмотреть, сколько отказников не придут в военкоматы", - заявил он.

"Второй вопрос - хорваты вооружали свою армию, и американцы им помогали. Если бы они увидели, что мы готовы, они бы дали нам оружие, а у нас склады взрываются", - добавил эксперт.

Кроме того, по мнению Старикова, украинская сторона сочла неприемлемыми возможные потери среди своих военных и мирного населения.

"Во всех штабах мира считают - вот мы сейчас начнем проводить операцию "Буря", сколько будет потеряно личного состава с той стороны и с нашей. Я так думаю, наши штабы посчитали и отказались от этого. В Хорватии хорваты потеряли 400 человек. Насчет мирного населения не знаю, но знаю точно, что трое командующих, которые проводили операцию "Буря" - генерал Анте Готовина, командующий их нацгвардии и начальник штаба - были осуждены Гаагским трибуналом на 25, 22 и 18 лет", - напомнил он.

"Война - это грязное дело, потому было принято политическое решение силовой вариант не проводить", - уверен эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее полковник ВСУ Виктор Шидлюх заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса военным путем неизбежно приведет к значительным жертвам среди мирного населения и существенным потерям в рядах украинской армии.