Украина из-за коронавируса закрывает границы для иностранцев

Украина через 48 часов из-за угрозы распространения смертельного коронавирусаCOVID-19 на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Об этом на брифинге, в пятницу, 13 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", – сообщил чиновник.

Данилов пояснил, что все граждане Украины имеют возможность вернуться на родину. Но те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус будут помещены на карантин.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но прибывшие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить проходить определенные процедуры обсервации", – подчеркнул глава СНБО.

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