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13 марта • обновлено в 15:34
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Украина из-за коронавируса закрывает границы для иностранцев

35.5т
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Украина через 48 часов из-за угрозы распространения смертельного коронавирусаCOVID-19 на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

Об этом на брифинге, в пятницу, 13 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", – сообщил чиновник.

Данилов пояснил, что все граждане Украины имеют возможность вернуться на родину. Но те, кто приедет из стран, где бушует коронавирус будут помещены на карантин.

"Все граждане Украины, которые сегодня находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Но прибывшие из стран, где бушует коронавирус, будут проходить проходить определенные процедуры обсервации", – подчеркнул глава СНБО.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Зиньковская Лидия
Зиньковская Лидия
А почему раньше нельзя было запретить въезд иностранцам в Украину? Чего ждали? Когда люди начали в соц.сетях подымать бурю, так сразу начали дупы свои прикрывать. Вот какие мы хорошие!!! Нет у нас нормального правительства. Всех гнать.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РА\ГУЛ\ЯМ Х\АН\А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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1
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, РА/ГУЛ/ЯМ Х/АН/А, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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1
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