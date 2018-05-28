Удар на поражение: как террористы взорвали склад боеприпасов ВСУ на Донбассе

25 мая террористы "ДНР" нанесли удар по позициям Объединенных сил, а именно бригадного склада ВСУ в Старой Николаевке в 23 километрах от Горловки, где уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Подробности инцидента на своей странице в Facebook описал журналист Юрий Бутусов.

"25 мая в 4 утра российская артиллерия нанесла удар с применением 152 мм орудий по бригадному складу боеприпасов в окрестностях населенного пункта Старая Николаевка Донецкой области, в 38 километрах от Авдеевки и в 23 километрах от Горловки. В 2016-м году в этом месте уже располагались подразделения 58-й мотопехотной бригады, которые подвергались обстрелу российской артиллерией. Таким образом позиция была противнику известна. Но на это место зашла другая бригада, и она об этом, видимо, информацию не получила. Близость населенного пункта и передвижения мирного населения также позволили противнику точно установить, что именно хранилось на складе", - отметил Бутусов.

Он также указывает, что размещать бригадный склад в зоне поражения артиллерии противника, представляется абсурдом, поскольку это же один из ключевых объектов военной инфраструктуры.

"Предположительно, склад был накрыт из района Горловки САУ "Мста-С". Накануне над этим районом пролетел беспилотный разведчик, склад, как оказалось, не был прикрыт ПВО. Стрельба была корректируемой - либо наземный наводчик, либо беспилотник. Противник сделал пристрелочный выстрел, после чего 17 снарядов на поражение. Этого оказалось достаточно для детонации склада. Слава Богу, жертв не было", - подчеркнул Бутусов.

В то же время он напомнил, что за время войны в результате действий противника были взорваны склады боеприпасов: склад сектора "А" в Сватово, стратегические склады ВСУ в Балаклее и в Калиновке.

"Бригадный склад 56-й бригады в Новоянисоле был уничтожен в результате отсутствия охраны обычным степным пожаром. Сейчас в этот список добавилась Старая Николаевка. Во всех предыдущих случаях формальные выговоры и увольнения военное командование сделало только в отношении стрелочников, или даже вообще непричастных к этому людей. И сейчас, очевидно, никакого расследования не произойдет, война все спишет, как говорится. Сейчас главное выборы, нужны лояльные начальники, чем больше на них компромата, тем они более управляемые", - резюмировал журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине построят завод по производству боеприпасов.