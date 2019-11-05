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5 ноября • обновлено в 20:42
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Убивал не один? Всплыли подробности трагедии со школьницей под Одессой

2.8т Читать материал на украинском

В Лиманском районе Одесской области 5 ноября простились с 14-летней Дарьей Дробот. В ее убийстве полиция подозревает 15-летнего подростка. Меж тем родственники погибшей считают, что преступник действовал не один.

Старший брат Дарьи говорит, что подозреваемый в убийстве был гораздо ниже ростом, сообщает УСИ.

"Он по сравнению с ней хлюпик, он ниже ее и не смог бы сам сделать то, что с ней сделали. Пока у следствия лишь один подозреваемый, но мы ждем, что он расколется и сдаст кого-то еще. Если нет, мы будем искать правду сами", - отметил он.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

Друзья погибшей говорят, что с задержанным за убийство подростком Даша давно и тесно общалась. Они учились в одной школе, росли в соседних дворах.

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Также ребята рассказывают, что задержанный подозреваемый, в отличие от девушки, был из неблагополучной семьи и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. А причину случившейся трагедии одноклассники погибшей видят в наркотиках. По их словам, в последнее время парень употреблял все, что только было можно достать – от так называемых солей до героина и амфетамина.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

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Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики.

Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

Похороны 14-летней Дарьи Дробот

УСИ

Подозреваемый в убийстве

Подозреваемый в убийстве

14-летняя Дарья Дробот

14-летняя Дарья Дробот

ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

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Место
Украина Одесса
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