Убивал не один? Всплыли подробности трагедии со школьницей под Одессой

В Лиманском районе Одесской области 5 ноября простились с 14-летней Дарьей Дробот. В ее убийстве полиция подозревает 15-летнего подростка. Меж тем родственники погибшей считают, что преступник действовал не один.

Старший брат Дарьи говорит, что подозреваемый в убийстве был гораздо ниже ростом, сообщает УСИ.

"Он по сравнению с ней хлюпик, он ниже ее и не смог бы сам сделать то, что с ней сделали. Пока у следствия лишь один подозреваемый, но мы ждем, что он расколется и сдаст кого-то еще. Если нет, мы будем искать правду сами", - отметил он.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Друзья погибшей говорят, что с задержанным за убийство подростком Даша давно и тесно общалась. Они учились в одной школе, росли в соседних дворах.

Также ребята рассказывают, что задержанный подозреваемый, в отличие от девушки, был из неблагополучной семьи и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. А причину случившейся трагедии одноклассники погибшей видят в наркотиках. По их словам, в последнее время парень употреблял все, что только было можно достать – от так называемых солей до героина и амфетамина.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики.

Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Похороны 14-летней Дарьи Дробот УСИ

Подозреваемый в убийстве

14-летняя Дарья Дробот ГУНП в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.

Несовершеннолетнего, которого видели последним с девушкой, разыскали.

Дробот была найдена раздетой. Подозреваемый 15-летний подросток хотел вступить с девушкой в половые отношения, но получил отказ, из-за чего начал бить несовершеннолетнюю.

Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней девушки.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечение подозреваемому в виде содержания под стражей.

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