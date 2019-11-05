Убивал не один? Всплыли подробности трагедии со школьницей под Одессой

В Лиманском районе Одесской области 5 ноября простились с 14-летней Дарьей Дробот. В ее убийстве полиция подозревает 15-летнего подростка. Меж тем родственники погибшей считают, что преступник действовал не один.
Старший брат Дарьи говорит, что подозреваемый в убийстве был гораздо ниже ростом, сообщает УСИ.
"Он по сравнению с ней хлюпик, он ниже ее и не смог бы сам сделать то, что с ней сделали. Пока у следствия лишь один подозреваемый, но мы ждем, что он расколется и сдаст кого-то еще. Если нет, мы будем искать правду сами", - отметил он.
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Друзья погибшей говорят, что с задержанным за убийство подростком Даша давно и тесно общалась. Они учились в одной школе, росли в соседних дворах.
Также ребята рассказывают, что задержанный подозреваемый, в отличие от девушки, был из неблагополучной семьи и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. А причину случившейся трагедии одноклассники погибшей видят в наркотиках. По их словам, в последнее время парень употреблял все, что только было можно достать – от так называемых солей до героина и амфетамина.
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Ранее в полиции сообщили, что подозреваемый забрал окровавленный телефон убитой девочки и принес его к знакомым. Парень объяснил им, что подрался с незнакомцем. Телефон сдали в ломбард, а на полученные деньги злоумышленник приобрел наркотики.
Как рассказал на брифинге начальник региональной полиции Олег Бех, подозреваемый при задержании был в состоянии сильного наркотического опьянения, из-за чего несколько часов правоохранители не могли провести его допрос.
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Похороны 14-летней Дарьи Дробот
УСИ
Подозреваемый в убийстве
14-летняя Дарья Дробот
ГУНП в Одесской области
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.
Несовершеннолетнего, которого видели последним с девушкой, разыскали.
Дробот была найдена раздетой. Подозреваемый 15-летний подросток хотел вступить с девушкой в половые отношения, но получил отказ, из-за чего начал бить несовершеннолетнюю.
Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней девушки.
Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечение подозреваемому в виде содержания под стражей.
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