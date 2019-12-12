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12 декабря • обновлено в 15:46
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Виктория Довгань
Виктория Довгань

Убийство Шеремета: полиция задержала подозреваемых

3.1т
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Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook 12 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" – написал министр.

Он добавил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, и суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Киев
Тег
Национальная полиция Украины
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van Dijk Max
van Dijk Max
уже знаем , ет ручки кремля
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Что очень похоже на утку, или нашли на кого повесить! Думаю постараются повесить на АТОшников, потом легче будет репрессии проводить, посмотрим...
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Коскин Александр
Коскин Александр
Це провокація тодішньої влади. І українських нациків.
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