Убийство Шеремета: полиция задержала подозреваемых

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом на своей странице в Facebook 12 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" – написал министр.

Он добавил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, и суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".

Инну Грищенко взяли под стражу на 60 суток.

Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.

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