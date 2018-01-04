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Убийство Ноздровской: в полиции пошли на серьезные меры

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Тело погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской отправили на дополнительную экспертизу.

Об этом "Укринформу" рассказал руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

"По просьбе родственников тело Ирины Ноздровськой было направлено на дополнительную комплексную экспертизу", – заявил он.

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Есть другая версия, которая мне кажется подозрительной - дочь Ноздровской

По словам Жуковича, специалисты выяснят, каким именно предметом были нанесены телесные повреждения. Помимо этого, экспертиза покажет более точное время нахождения тела в воде и наступления смерти.

Он отметил, что состав крови на содержание различных веществ и желудок Ноздровской также проверят.

Как сообщал "Обозреватель", ранее народный депутат рассказал об угрозах, которые получала правозащитница.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области Убийство Ирины Ноздровской
Персона
Ирина Ноздровская
Место
УкраинаКиев
Объект
расследование
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