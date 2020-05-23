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23 мая • обновлено в 16:52
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Охотник, устроивший стрельбу на Житомирщине, дал показания: "Сидел и ждал, когда за мной приедут"

11.9т
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Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.

Об этом 58-летний мужчина рассказал на заседании Королевского районного суда в субботу, 23 мая, передает ТСН. Публичная часть разбирательства транслировалась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Анатолий Захаренко на заседании суда

Анатолий Захаренко на заседании суда

Скриншот

Он также признал, что много лет был знаком со своими жертвами. "Кого знал пять лет, кого десять, кого еще больше", – рассказал подозреваемый.

Заседание суда

Заседание суда

Скрин видео

"Их было восемь, а я – сам, и тем более ночью. Я не скрывался, хотя мог. Я сообщил органы, сидел и ждал, когда за мной приедут. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог и не сообщать обо всем, но я – честный человек", – сказал Захаренко.

Детальные показания суд будет слушать в закрытом режиме, о чем ходатайствовала сторона защиты.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Массовое убийство на Житомирщине суд Криминал
Место
Украина Житомир
Теги
стрельба убийство видео
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