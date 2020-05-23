Охотник Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.
Об этом 58-летний мужчина рассказал на заседании Королевского районного суда в субботу, 23 мая, передает ТСН. Публичная часть разбирательства транслировалась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Анатолий Захаренко на заседании суда
Скриншот
Он также признал, что много лет был знаком со своими жертвами. "Кого знал пять лет, кого десять, кого еще больше", – рассказал подозреваемый.
Заседание суда
Скрин видео
"Их было восемь, а я – сам, и тем более ночью. Я не скрывался, хотя мог. Я сообщил органы, сидел и ждал, когда за мной приедут. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог и не сообщать обо всем, но я – честный человек", – сказал Захаренко.
Детальные показания суд будет слушать в закрытом режиме, о чем ходатайствовала сторона защиты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
На месте происшествия нашли много оружия. Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.
Анатолию сообщили о подозрении 22 мая.
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